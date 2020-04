Bageri i gavehjørnet på royal fødselsdag: 820 rundstykker og kanelsnegle uddelt

VESTHIMMERLAND:Overalt på ældrecentrene i Vesthimmerlands Kommune var der torsdag friskbagte rundstykker og kanelsnegle til morgenkaffen.

De i alt 820 rundstykker og ditto kanelsnegle var i anledning af Dronning Margrethes 80 års-fødselsdag sponsoreret af Farsø Bageri.

- Dronningen opfordrede jo selv for nylig til, at vi i stedet for at sende blomster til hende skulle tænke på de ensomme ældre rundt omkring i hjemmene og på plejecentrene. - Og i vores tilfælde var det så mest oplagt at gøre det i form af et rundstykke og en morgenkage.

- Ved at give de ældre en god start på dagen kan vi forhåbentlig være medvirkende til, at også resten af dagen bliver god, bemærker bagermester Peter Grøn Holleufer.

Tilbuddet om gratis rundstykker og kanelsnegle blev i forbindelse med påsken introduceret på Facebook, og stort set alle kommunens ældrecentre valgte at sige ”Ja,tak”.

Ældrecentrene sørgede selv for, at bagværket blev afhentet i Farsø, og allerede kl. 5.30 indfandt de første sygeplejersker og SOSU-medarbejdere sig i bageriet i Søndergade for at være med til at transportere rundstykker og kanelsnegle til Løgstør, Aars, Aalestrup og Hvalpsund.

Derudover blev der på majestætens 80 års-dag også leveret gratis rundstykker til Farsø Sygehus og de ansatte i kommunens hjemmepleje.

- Godtnok ”bløder” vi andre også i øjeblikket, men set i forhold til plejepersonalet og de ældre, som nu igennem flere uger ikke har kunnet få besøg, skal vi bestemt ikke klage.

- Hos os i Farsø Bageri rammer krisen trods alt ikke hårdere, end at vi nok skal komme over det, vurderer Peter Grøn Holleufer.

Modsat så mange andre erhvervsdrivende har han i det mindste kunnet holde åbent under corona-krisen. Omend omsætningen langt fra har været på normalt niveau.

- Mandag til fredag er det i høj grad ”Food to go”-salget, som er med til at holde forretningen kørende, og derfor kan vi tydeligt mærke, når der lige pludselig ikke er så mange håndværkere og forretningsrejsende på landevejen.

- Samtidig har vi med ét slag også mistet vores normale leverancer til Himmerland Golf og Spa Resort og Landal Rønbjerg.

- Det er også noget, der gør lidt ondt i denne tid, konstaterer en trods alt fortrøstningsfuld Farsø-bagermester.