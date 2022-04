Banker fest op til 2 mio. kr.: - Tak for jeres indsats under corona!

VESTHIMMERLAND:- Tak for jeres store indsats under corona, vi arrangerer en ordentlig fest til to mio. kr.

Det er budskabet fra politikerne i Vesthimmerland til de 3.700 medarbejdere i kommunen.

Politikerne vil gerne sige medarbejderne tak for den ekstra hånd, de har givet, mens corona rasede og gjorde 2020 og 2021 til to ganske særlige - og udfordrende - år.

- Mange medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune har ydet en helt ekstraordinær indsats som følge af Covid-19 situationen, og derfor har vi i økonomiudvalget haft en snak med MED-hovedudvalget, hvor ønsket om at anerkende personalet for den særlige indsats, der har været i forbindelse med at arbejde i en Corona-tid, blev drøftet, lyder det fra borgmester Per Bach Laursen (V).

Kommunen giver en øl eller to... Martin Damgård

3.700 medarbejdere

Han fortæller at tankerne går på fest i messecentret i Aars - formentlig i flere omgange for at kunne huse alle 3.700 medarbejdere.

- Det er været vigtigt for os at lave noget, der viser, at vi værdsætter indsatsen - og uden at blive til grin. Der var jo f.eks. en sag om nogle honninghjerter, der blev delt ud til medarbejdere. Det vil vi gerne undgå.

- Derfor har vi drøftet det frem og tilbage med medarbejderrepræsentanter, og de er med på, at fællesskab i form af fest med lækker mad, god musik og masser af hygge er en fin måde for os at få sagt tak for indsatsen, siger Per Bach Laursen (V), der sammen med de 26 øvrige byrådsmedlemmer den aften trækker i arbejdstøjet bag baren og sørger for, at de ansatte får nogle gode timer.

Den forkerte side

- Vi politikere stiller os ”på den forkerte side i baren” og er med til at sørge for, at medarbejderne får en god aften, siger borgmesteren, der fortæller, at man har haft lommeregneren fremme for at regne lidt på, hvad det vil koste, når der skal være god musik ”fra den høje ende” og de ansatte have både ordentlig mad og drikke.

- Det bliver i omegnen af 540 kr. pr. person, siger kommunens førstemand, som sammen med de øvrige politikere også har været ved at kigge på, hvor man finder de ca. to mio. kr., der skal bruges, når så mange mennesker skal inviteres til fest.

Der kan findes 1,5 mio. kr. ved et mindre forbrug i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og så hentes der en halv mio. kr. fra en omstillingspuljen.

Per Bach Laursen fortæller, at der lige er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal strikke de endelige fest-planer sammen.

- For os er det vigtigt at give medarbejderne en på opleveren som tak for indsatsen. Medarbejderne har i de to corona-år selvfølgelig fået løn, så man kan ikke sige, at de på den måde har mistet noget. Men mange har mistet glæden ved at gøre noget sammen. Det er også det, vi gerne vil være med til at rette op på med initiativet, siger Per Bach Laursen.