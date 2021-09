Barer tørlagt til årets Kimbrerfest: - udgået for stærk spiritus ved lukketid

AARS:De intense bestræbelser på at få Kimbrerfesten bragt retur til Lystanlægget i Aars efter at have været henvist til et areal ved messecentret siden 2016 blev her i weekenden kronet med succes for byfestkomitéens 13 medlemmer.

- Det har nemlig været et kæmpestort ønske blandt byens borgere, og her under Kimbrerfesten har vi fået utrolig mange positive reaktioner på flytningen. Noget der især glæder mig er at det modne publikum nu også er tilbage på festpladsen, fortæller Tommy Hejlskov Nielsen.

Han har selv 18 års erfaring som tidligere medlem af byfestkomitéen. Da en nystiftet initiativgruppe i slutningen af 2019 satte sig for at forsøge få byfesten tilbage til midtbyen, blev han efter eget udsagn spurgt om han ville være med igen for at trække på hans mange års erfaring.

Tommy Hejlskov Nielsen på friluftsscenen sammen med de 12 andre frivillige i byfestkomitéen. Foto: Bente Poder

- Der var jeg indstillet på, desværre blev det allerede i maj 2020 besluttet at aflyse årets Kimbrerfest, da corona situationen betød at det ikke var muligt at skabe de optimale rammer, påpeger Tommy Hejlskov Nielsen.

Tørlagt for stærk spiritus

Årets Kimbrerfest i Lystanlægget betegner han som en succes med mange besøgende inklusiv det modne publikum.

- Det har blandt andet betydet at barerne på pladsen både fredag, lørdag og søndag morgen har været helt tørlagt for stærk spiritus efter at de er lukket klokken to om natten. Det har givet os udfordringer med hensyn til nye leverancer, erkender han.

Håndboldtræner årets Kimbrer

Traditionen tro deltog de i alt 25 tidligere hædrede nulevende Kimbrere i optoget gennem Aars by søndag eftermiddag.

25 Tidligere hædrede Kimbrere i optoget. Prisen blev stiftet i 1973, så flere af Kimbrerne lever ikke mere. Foto: Bente Poder

På festpladsens store scene skulle der så bagefter kåres en ny Kimbrer, en opgave der var lagt i hænderne på erfarne Tommy Hejlskov Nielsen.

Valget var i år faldet på frivillig leder og håndboldtræner i Aars HK Kim Kolding Hansen, der af Tommy Hejlskov Nielsen blandt andet blev rost for sin 30 år lange betydningsfulde rolle for som træner at udvikle ungdomsspillere af begge køn i håndboldklubben.

Bagefter fik han under klapsalver fra publikum foran scenen overdraget hæderskransen af Poul Erik Pedersen, årets Kimbrer i 2019.

Denne kunne med en vis stolthed erklære, at han som den første Kimbrer nogensinde siden hædersprisen blev stiftet i 1973 havde haft den i to år.

Håb om større overskud

Søndag eftermiddag havde Tommy Hejlskov Nielsen ikke et bud på, hvor stort et overskud årets Kimbrerfest ville udløse til de otte deltagende foreninger i Aars og omegn.

- Det er svært at vurdere på nuværende tidspunkt, da flytningen her tilbage til Lystanlægget har krævet nogle ekstra omkostninger. På samme tid er tivoliaktiviteterne i år kraftig reduceret grundet pladsmangel, hvilket også betyder færre lejeindtægter. Men vi håber da at de senere års faldende overskud ved Kimbrerfestens placering på messecentrets areal nu vender samt at Lystanlægget fremover bliver permanent ramme for byfesten her i Aars, understreger han og tilføjer:

- Det er nemlig et stort lokalt ønske, som rigtig mange har tilkendegivet over for os i byfestkomitéen samt på facebook, understreger han.