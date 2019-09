Barnets Blå Hus i Aars sikrer sig overlevelse

AARS:Børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug kan også i fremtiden få hjælp i Barnets Blå Hus på Banegårdsvej i Aars.

Det står klart efter, at Socialstyrelsen har valgt at give 6,6 millioner kroner i tilskud til, at Barnets Blå Hus kan fortsætte sit arbejde i Vesthimmerlands Kommune de næste fire år.

Pengene, som kommer fra puljen for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug, er afgørende for, at Barnets Blå Hus overhovedet kan eksistere, da de skal dække driftsudgifter som løn og husleje.

Det er derfor også med stor glæde, lederen af Barnets Blå Hus, Ole Smed har modtaget nyheden om bevillingen:

- Det er helt fantastisk og en ubeskrivelig lettelse at få det på plads. Det er stort at kunne få lov til at fortsætte vores arbejde og hjælpe børn og deres familier. Vi ved, hvor stor en forskel det gør, at der bliver gjort en indsats i en tidlig alder, siger Ole Smed.

Barnets Blå Hus er et gratis tilbud til børn i alderen 0-13 år og deres familier, der har eller har haft alkohol- og stofmisbrug tæt inde på livet.

I Barnets Blå Hus kan børnene enten alene eller sammen med deres familier deltage i samtalegrupper, musikterapi, fællesspisning og udflugter.

Der findes i dag fem afdelinger af Barnets Blå Hus i Aars, Aalborg, Frederikshavn, Svendborg og Rønne på Bornholm, som alle drives af den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark.

I 2018 var der i alt 278 indskrevne børn fordelt på de fem huse.

Det nye tilskud betyder også, at afdelingen i Aars nu har fået lov til at udvide målgruppen til at dække børn og unge fra 0-20 år.

Det giver helt nye muligheder for at hjælpe endnu flere:

- Nu kan vi også hjælpe de større søskende til de børn, vi hjælper i dag. Samtidig skal vi ud og have fat i de unge i skolerne og på ungdomsuddannelserne, siger leder Ole Smed.

Tilskuddet fra Socialstyrelsen er fordelt ligeligt over årene 2020-2023 med årligt 1.653.053 kroner.