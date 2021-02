Beboere i to små landsbyer taber slag om vindmøller

VESTHIMMERLAND:- Vi fik en hård mavepuster, men hvis flertallet af politikere i byrådet tror, de har slået luften ud af os, så kommer de til at tro om.

Sådan lyder det fra Ulrik Mark Jensen, efter et flertal på 15 politikere mod 10 i byrådet i Vesthimmerland torsdag aften besluttede at sætte gang i et planlægningsarbejde omkring en række omstridte kæmpevindmøller i Bjørnstrup-området i Vesthimmerland.

Han har stået i spidsen for de utilfredse beboere i de to små landsbyer Gundersted og Blære, der kæmper mod møllerne, og Ulrik Mark Jensen var efter afgørelsen lettere rystet.

- Vi havde virkelig håbet, at politikerne ville lytte mere til vores bekymringer. Men nu må vi jo kæmpe videre under det planlægningsarbejde, som også kommer til at give os muligheder for at vi kan komme til orde.

- Politikerne kommer til at høre fra os, det kan jeg love, siger Ulrik Mark Jensen.

Ulrik Mark Jensen er en af dem, der har stået i spidsen for beboernes kamp.

Op til byrådets afgørelse er der gået mange måneder med protester fra beboerne i området.

De har blandt andet demonstreret foran rådhuset i Aars med fakler og protestsange, skrevet læserbreve i lange baner og haft byrådspolitikere inviteret til området, så politikerne ved selvsyn kunne se, hvad det vil betyde, hvis de store vindmøller skal stå og snurre på markerne i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted.

Flertallet i byrådet valgte - samtidig med de sagde ja til at sætte planlægningsarbejdet i gang - at tilføje, at det skal nu undersøges, om det er muligt kun at opstille kun fire møller i stedet for seks.

Det er som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) som har ønsket at stille møllerne, men beboerne har stillet spørgsmålet:

- Hvorfor skal et forsyningsselskab, der har hjemme i hovedstaden, have lov stille 150 meter høje vindmøller op i den anden ende af landet - ude på markerne i Vesthimmerland, hvor der ligger næsten 70 ejendomme i en omkreds på 1200 meter rundt om møllearealet.

Under den timelange debat i byrådet var der da også flere politikere, som gav udtryk for, at de godt kunne ønske sig noget mere lokal forankring i vindmølleprojektet, der vil give kommunen omkring tre mio. kr. i indtægter.

Vesthimmerlands Kommune har i den nuværende kommuneplan udpeget området til vindmøller - men der skal udvides med et kommuneplantillæg, hvis der skal være plads til de store møller.

Især udvidelsen af området har op til afgørelsen blandt andet mødt skarp kritik af Danmarks Naturfredningsforening, der er kritisk overfor, at planområdet skal være meget større for at rumme møllerne.

Sagen fra Bjørnstrup ligner til forveksling en anden sag fra Malle ved Ranum i Vesthimmerland, hvor et flertal i byrådet for godt et år siden valgte at lytte til protesterne fra beboerne her.

Dengang blev vindmølleplanerne her stoppet.

Det håbede beboerne i Bjørnstrup-området også ville være tilfældet torsdag aften.

Men sådan gik det ikke, da politikerne stemte.

De tre store politiske partier, Socialdemokratiet, Venstre og konservative, var dybt splittede internt i forbindelse med afstemningen.