Beboere og kendt erhvervsmand i strid - ingen løsning i kæmpe boligsag

AARS:Mødet har ikke flyttet noget - afgørelsen kommer til at ligge hos politikerne i byrådet.

Det er konklusionen, efter den kendte erhvervsmand Finn Hovalt Mathiassen tirsdag aften mødtes med en flok ængstelige beboere omkring et gammel vandtårn midt i Aars.

Som Nordjyske forleden kunne fortælle, så er beboerne bange for, at et nyt stort boligbyggeri i og omkring vandtårnet vil påføre dem en lang række gener.

Mikkel og Pia Bjørn Haven sammen med Lars Peter Hansen. De er nogle af de mange ængstelige beboere. Foto: Martél Andersen

Finn Hovalt Mathiassen, der ejer vandtårnet, har søgt kommunen om lov til at opføre 34 boliger i området.

Størrelse og trafik

Hvis planerne føres ud i livet, frygter beboerne - udover byggeriets størrelse - også for store trafikproblemer i kvarteret, der er præget af små veje.

I forslaget skal vandtårn og området omkring omdannes til etageboliger. Et stykke af en cykelsti vil blive til vej. Christian Made Hagelskjær

Beboernes bekymringer fik tirsdag aften Finn Hovalt Mathiassen til at indbyde til forsoningsmøde.

Vi havde for så vidt et godt møde, og Finn tilbød, at der kan laves nogle småjusteringer, men grundlæggende er vi samme sted Morten Holm

- Vi havde for så vidt et godt møde, og Finn tilbød, at der kan laves nogle småjusteringer blandt andet omkring et fortov, men grundlæggende er vi samme sted, siger Morten Holm, der er med i flokken af protesterende beboere.

En række beboere omkring et gammelt vandtårn i Aars - blandt andre beboerne på Østermarken - frygter for trafikproblemer, når vandtårnet skal laves til beboelse. Foto: Martél Andersen

Han bor selv på Østermarken - og har vandtårnsområdet grænsende op til sin baghave.

Derfor er han en af dem, der vil blive stærkt berørt af et stort byggeri.

Morten Holm siger, at den underskriftsindsamling, der er sat i værk, og som skal afleveres til kommunen 9. december, kører videre som planlagt.

Herefter bliver det op til politikerne i byrådet at træffe en afgørelse omkring byggeriet.

Indtil videre har omkring 130 beboere i godt 70 husstande skrevet under.

Reaktioner

Efter beboerne forleden stod frem i Nordjyske, har de fået reaktioner fra en håndfuld byrådspolitikere fra forskellige partier i byrådet, som er klar til at kigge på sagen.

Jeg glæder mig over, at så mange politikere har reageret, efter sagen er kommet frem Morten Holm

- Jeg glæder mig over, at så mange politikere har reageret, efter sagen er kommet frem. Alle har de meldt deres ankomst for at kigge nærmere på området og de problemer, som vi mener vil opstå, hvis byggeriet bliver sat i gang, siger Morten Holm, der trods alt glæder sig over den dialog, beboerne har haft med Finn Hovalt Mathiassen.

Det gamle vandtårn og området deromkring er udset som beboelsesområde. Foto: Martél Andersen

Trafikløsninger

Finn Hovalt Mathiassen er også glad for mødet. Han fik præsenteret beboerne for nogle trafikløsninger, der ifølge ham selv vil kunne gøre en stor forskel, når det kommer til trafiksikkerhed.

- Jeg er jo heller ikke interesseret i at få lavet en "motorvej" ind i villakvarteret, det giver sig selv. Det er mig magtpålæggende at få lavet en trafiksikker løsning. Det kunne være "gennemkørsel forbudt" og "kun indkørsel for beboerne", siger Finn Hovalt Mathiassen.

Til gengæld har han sværere ved at skrue på størrelsen af byggeriet.

- Økonomien hænger sammen ved 34 boliger, og desuden har jeg jo blot fulgt de planer for området, som politikerne selv har lavet for området, siger Finn Hovalt Mathiassen.

Her er det tanken at anlægge en vej - Finn Hovalt Mathiassen mener en løsning kunne være at lave ensrettet. Foto: Martél Andersen

Forståelse

Morten Holm, siger at der blandt beboerne er forståelse for, at en erhvervsmand vil forsøge at udnytte mulighederne mest muligt for at få så god økonomi som muligt i sit byggeprojekt.

- Omvendt har Finn Hovalt Mathiassen givet udtryk for, at han også godt forstår, vi er bekymrede.

- Han anerkender, at området naturligvis vil blive berørt af så stort et byggeri. Så det er ikke fordi forståelsen ikke er på begge sider - der er blot forskellige interesserer.

- Og derfor må det blive en sag, som politikerne i byrådet suverænt kommer til at afgøre - og jeg håber virkelig, de lytter til alle os beboere, der er ængstelige, siger Morten Holm.