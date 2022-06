Beboere blev truet med politi: Nu går bygherren til kommunen

AARS:- På mandag, når jeg kommer hjem til Aars fra Frankrig, går jeg op og banker på rådhusets dør og forklarer dem hele situationen. Så håber jeg, de viser forståelse og lader Henning Jørgensen og de andre beboere bliver boende, indtil papirerne er på plads. For det er de lige om lidt...

Sådan lyder det fra Birgit Olesen fra Aars, der er bygherre på boligbyggeriet Grønnegården i Aars, hvor en flok beboere i de nye lejligheder er kommet i klemme.

Kommunen vil - som Nordjyske har kunnet fortælle - have dem ud og truer med politiet, fordi de endelige godkendelser på byggeriet mangler.

Hvis ikke papirerne ligger der på mandag, har kommunen skrevet til lejerne, at sagen vil blive overdraget til politiet.

Det har fået 71-årige Henning Jørgensen til at stå frem og beklaget sig over, at kommunen kører hårdt på, og at han og tre andre familier helt uforskyldt er havnet midt i balladen. De frygter for at blive smidt ud af politiet.

- Sagen er den, at jeg har holdt penge tilbage til entreprenøren på grund af en tvist omkring færdiggørelse af byggeriet. Det betyder, at entreprenøren har holdt papirer tilbage, som ingeniøren skal bruge for at kunne sende statikberegninger til kommunen, forklarer Birgit Olesen.

Der er rykket familier ind i 12 af de 18 lejligheder. Foto: Martin Damgård

Aftale

Fredag lavede hun en aftale med entreprenøren og fik sin bank til at lave en straksoverførsel på en del af beløbet. Entreprenøren lovede ifølge Birgit Olesen til gengæld omgående at sende papirerne til ingeniøren, så ingeniørfirmaet kan få lavet statikberegningerne og få sendt dem til kommunen.

- Dermed kan kommunen - godt nok ikke på mandag, men meget hurtigt - få dokumentation på bygningerne, den efterlyser, siger Birgit Olesen, der har været i Frankrig de seneste uger.

Hun håber, kommunen vil være med til at trække den bare lige lidt længere.

Nej til del-godkendelse

Kommunen har gennem de seneste måneder, mens tvisten har kørt, nægtet at lave en del-godkendelse. Noget som ifølge Birgit Olesen ellers har været let at få fra andre kommuner i landet, hvor hun har opført byggeri.

- I hvert fald går jeg på mandag op og forklarer dem, at det er sådan her det hænger sammen, og så håber jeg, vi finder en løsning.

- Jeg har det utroligt dårligt med den situation, beboerne er havnet i.

- Entreprenøren afleverede byggeriet til mig 1. december sidste år, men har holdt papirerne tilbage på grund af tvisten, fortæller Birgit Olesen over en mobiltelefon fra en rasteplads udenfor Lyon, hvor termometeret i hendes bil viser 37 grader.

- Jeg mangler næsten 1900 kilometer, men jeg regner med at være hjemme i Aars på søndag, så jeg mandag kan banke på rådhusets dør, siger hun til Nordjyske over en lidt halvdårlig forbindelse.

De 18 nye lejligheder ligger på en tidligere børnehavegrund midt i Aars. Foto: Martin Damgård

Nyt brev

Udviklingen i sagen fredag kom efter kommunen forleden sendte et nyt brev til beboerne, hvor kommunen understregede, at lejerne er havnet i en super ærgerlig situation - helt uden skyld heri.

71-årige Henning Jørgensen vil bare gerne snart have ro. Foto: Martin Damgård

- Men du får påbuddet, idet vi skal sikre din sikkerhed, lød det i brevet fra Vesthimmerlands Kommune.

Kommunen pointerer, at når Henning Jørgensen og de øvrige lejere har fået påbuddet, så er det ikke for at antage, at de har gjort noget forkert.