Bedre skolehverdag i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Bedre relationer til lærerne - og bedre feedback.

Det er ifølge eleverne et par af de helt konkrete resultater af et stort skoleforskningsprojekt, som Vesthimmerlands Kommune deltager i sammen med 13 andre danske kommuner.

Projektet "Program for læringsledelse" strækker sig fra 2015 til 2019, og har overordnet til formål at sikre, at de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om, at de skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, samtidig med at projektet gerne skal være med til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til de faglige resultater.

Flere gange i løbet af projektet bliver elever, forældrene, medarbejdere og lederne på skolerne spurgt ud om deres skolehverdag.

Første gang var i 2015 og her i efteråret 2017 har 3523 elever, 2050 forældre, tæt på 98 pct. af medarbejderne samt alle skolernes ledelser på ny svaret på spørgsmål om, hvordan de oplever deres hverdag i folkeskolen.

Siden den første kortlægning er der på skolerne blevet arbejdet målrettet med feedback, motivation, professionelle læringsfællesskaber og chancelighed, og elevernes besvarelser viser, at resultaterne på langt de fleste parametre er blevet bedre.

Eleverne giver generelt udtryk for, at deres relation til lærerne er blevet bedre. At de får bedre støtte og oplever mere interesse fra lærerne. At lærerne er gode til at fortælle, hvad de skal lære. At lærerne er i klassen, når timerne begynder, at der er en god struktur i undervisningen, og at lærerne er blevet bedre til at give feedback.

De positive tilbagemeldinger vækker ikke overraskende glæde i Vesthimmerlands Kommunens Børne- Skoleudvalg med Henrik Dalgaard i spidsen.

- Det er dejligt at opleve, at den store indsats, der bliver gjort på skolerne i forbindelse med Program for Læringsledelse, viser de flotte resultater, udtaler udvalget, som blev orienteret om de foreløbige resultater på udvalgsmødet tidligere i denne uge.

Udvalget glæder sig samtidig over, at forældrene - sammenlignet med den forrige kortlægning - oplever et højere informationsniveau og et forbedret samarbejde med skolerne - og lærerne og pædagogerne giver for deres del udtryk for, at de har et godt samarbejde, og at de tager ansvar for læring og trivsel.

Det sidste får også den lokale lærerkredsformand Søren Eriksen til at kippe med flaget.

- Jeg glæder mig over, at der er en stigning i kortlægningen vedrørende lærernes oplevelser af kompetencer til at varetage undervisningen, noterer han.

Generelt viser besvarelserne, at lederne i Vesthimmerland har arbejdet mere målrettet med skolernes udvikling, målsætninger samt elevernes faglighed.

- Det er meget positivt at se det seriøse pædagogiske arbejde, der bliver udført på alle skoler, bemærker formand for skolelederforeningen i kommunen, Erik Krogh Pedersen.

I den kommende tid vil skoleforvaltningen i Vesthimmerland i tæt samarbejde med skoleledelserne arbejde videre med resultaterne af kortlægningen og iværksætte tiltag på baggrund af besvarelserne.

Der vil blive iværksat en ny runde med kompetenceløft for lærerne og lederne, og på kommunalt niveau vil lederne få feedback fra professor, Lars Qvortrup samt projektleder, Pia Guttorm på deres mål- og opfølgningsplaner, oplyser skole- og dagtilbudschef Anders Norup.

Han understreger i den forbindelse, at der stadig er en række områder, hvor der er plads til forbedring.

- Vi skal således fortsat have stort fokus på, at flere unge blive uddannelsesparate, at alle børn udnytter deres potentialer maksimalt, og at flest mulige børn og unge færdiggør deres skolegang på distriktets skole, anfører han.