Bekymrende bølge: Brændende klud stukket i benzintanken på tre biler

VESTHIMMERLAND:En eller flere gerningsmænd har i weekenden forsøgt at sætte ild på tre biler i Vesthimmerland, oplyser politikommissær Jørn Kresten Nielsen fra Nordjyllands Politi i Himmerland.

Først gik det ud over en blå Toyota Yaris, som holdt parkeret på Valmuevej i Løgstør.

- Nogen har taget låget af til benzintanken, sat en benzinvædet klud i studsen og sat ild til. Kluden er brændt, men der gik ikke ild i selve bilen. Der var dog nogle lakskader omkring studsen, fortæller Jørn Kresten Nielsen.

Ildspåsættelsen blev forsøgt mellem fredag klokken 22 og lørdag kl. 8.30.

Det samme skete i Aars

Det samme skete den følgende nat i to tilfælde, denne gang i Aars.

Her gik det ud over to biler parkeret på Anlægsvej over for nummer 14, en Opel Astra og en Peugeot 108.

Begge havde fået åbnet benzindækslet og stukket en klud i studsen, men her brændte også kun kluden med lakskader til følge.

- Hvis nogen har set noget mistænkeligt, vil vi meget gerne høre om det. Det kunne jo tyde på, at der er tale om de samme gerningsmænd, siger politikommissæren.