Belønnet: Teenager og pensionist er fritidens hædersmænd

VESTHIMMERLAND:- Det er helt fantastisk. At jeg har fået sådan en pris.

17-årige Jonas Moesgaard er stadig noget paf dagen efter at han har modtaget en stor anerkendelse af kommunen og sin klub foran 300 mennesker.

I det fyldt musikhus ALFA i Aars, hvor der også blev uddelt to priser til noget ældre frivillige, modtog han årets ungleder-pris for sit store engagement i det U9 fodboldhold han på andet år er cheftræner for i hjembyen Farsø.

Ung rollemodel

Dermed er teenageren også en af dem der viser, at der findes unge, der både kan og vil tage ansvar i Vesthimmerlands mange klubber og foreninger.

"Han er en super rollemodel for sine spillere og andre unge trænere. Han måder altid i god tid, er utrolig velforberedt og har altid styr på sine ting", lyder det blandt andet i indstillingen fra bestyrelsen i Farsø Ullits Idrætsklub, til dagligt kaldet FUIK.

- Jo, jeg er der altid en halv til en hel time inden træningen begynder. jeg vil gerne være sikker på at alt fungerer, forklarer 10. klasses eleven, som også allerede har været på flere trænerkurser.

Blik for spillet

Jonas Moesgaard har altid været glad for fodbold og spillede også selv på hold indtil for nogle år siden. Her fik han en skade i lysken, der siden har holdt ham udenfor de hvide kridtstreger i kampene.

- Jeg har altid fået at vide, at jeg har et godt blik for spillet, så det var naturligt at prøve at blive træner. Det vil jeg godt fortsætte med, og jeg har da også en drøm om at blive professionel fodboldtræner, fortæller Jonas Moesgaard, som venter at fortsætte på EUX handelsgymnasium efter sommerferien.

Næsten 60 års tjeneste som uhyre aktiv mand i spejderkorpsets kulisse i Vester hornum blev belønnet, da Johannes Madsen fik årets fritidspris af fritidsrådets formand, Poul Erik Pedersen.

Begyndt i 1960

På scenen i ALFA kom også den 69-årige Johannes Madsen for at modtage en anden fornem pris. Efter at have været aktiv hos FDF Spejderne siden 1960, var det nemlig ham som fik årets fritidspris.

- Det er meget velfortjent og vi kunne ikke komme udenom ham i bestyrelsen, selv om der var indstillet mange gode kandidater, fortæller formanden for fritidsrådet, Poul Erik Pedersen.

Johannes Madsen har blandt andet stået for avis-indsamling, loppemarked, regnskaber, vedligeholdelse og været med spejderne på talrige lejre. Og faktisk har han været kreds-kasserer siden han kom til, for næsten 60 år siden.

Vist nok. For ingen andre i kredsen kan huske så langt tilbage som Johannes Madsen.

E-sport også indstillet

Det er i Vester Hornum troppen at Johannes Madsen har lagt de fleste af sine kræfter, men også FDF-kredsen har han været en fast del af, indtil han for nogle måneder siden trak sig fra det praktiske arbejde på grund af helbredet.

Johannes Madsen stod på en af hele 15 indstillinger, og de afspejler hvor mangfoldigt fritidslivet er i kommunen. Blandt andet var der denne gang en indstilling angående computeridrætten E-sport.

Den gjaldt arrangørerne af "The Party Next Generation" i Messecenter Vesthimmerland, der de sidste år har formået at genskabe en begivenhed, der lokker op mod 500 computerspils-entusiaster til en weekend i Aars.

Humør, energi - og en evne til at lokke frivillige til egnens rideklubber. Lene Kragelund Hansen (tv) fra Farsø Rideklub fik "Du gør en forskel"-prisen af Tove Douglas, formand for Vesthimmerlands idrætsråd.

Lene Kragelund Hansen fra Farsø Rideklub fik "Du gør en forskel"-prisen. Den hæder skyldes at hun er er usædvanlig god til at skaffe frivillige til flere rideskoler i Vesthimmerland, og det med et smittende humør.

Kommunen udnævnte også 72 idræts-ambassadører fra 12 forskellige klubber.