Bertha er klar til at kaste redningskrans ud for at redde Livø-sejlads

Salget af færgen har betydet, at kommunen har fået meget travlt med at skaffe ny færge - derfor blev der 8. marts lavet det nye EU-udbud i et forsøg på at opretholde færgebetjeningen mellem Rønbjerg og Livø, som er en del af Vesthimmerlands Kommune. Naturstyrelsen har en ekstra lille færge, Livø 2, som indtil der er fundet en løsning kan fragte gæster til øen. Den kan dog kun tage 12 passagerer. Men når sommersæsonen sætter ind, så er 12 passagerer pr. overfart ikke nok. Derfor kunne JK Shippings Bertha-K være et bud på en løsning, hvis der ikke står et nyt færgeselskab klar til at tage over. @ Peter Mørk