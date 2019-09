Beruset 17-årig påkørte politibil under biljagt

AARS:En 17-årig dreng blev natten til fredag anholdt og sigtet for spritkørsel og en række andre ulovligheder efter en biljagt, der endte med påkørsel af en politibil.

Ved 23.30-tiden bemærkede en politipatrulje bilen med den 17-årige i nærheden af Aars. Drengen nægtede at standse, og så startede en biljagt, som varede op mod 20 minutter. Det endte med, at den unge mand stødte ind i en patruljevogn i vejkrydset Gl. Tingvej-Højvang midt i Aars.

Bilerne fik buler, men ingen personer kom noget til.

Den unge bilist, som er fra lokalområdet, blev anholdt, alkotestet og taget med til politistationen i Hobro, hvor han senere blev afhentet af sine forældre.

Forinden blev der taget en blodprøve af ham - han sigtes for spritkørsel, for at kørebil uden kørekort, for at køre alt for stærkt samt en række andre færdselsforseelser. Heriblandt flere gange at hav kørt over for rødt lys, for flere gange at have overtrådt sin vigepligt samt for at have kørt venstre om et helleanlæg, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.