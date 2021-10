Beruset mand lavede bål af tøj inde i hytte

AARS:Klokken 02.58 natten til lørdag modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en beruset mand skulle have sat ild til den hytte, han boede i i Pugholm lige uden for Aars.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, drejer det sig om en 33-årig mand.

- Han havde lavet et bål i hytten af noget tøj og muligvis også en dyne, fortæller vagtchefen.

Heldigvis nåede ilden ikke at få fat i andet end tøjet.

- Selvom bålet blev slukket, før det fik fat i andet, så ændrer det ikke ved, at hvis man antænder et bål i noget tøj, så er der en risiko for spredning. Så derfor bliver han også sigtet for forsætlig brandstiftelse, fastslår vagtchefen.