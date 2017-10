Beruset mand nægtede at lade sig anholde

AARS: En 27-årig mand fra Sjælland blev natten til fredag anholdt i Aars.

Ifølge vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi, var den 27-årige blevet bortvist fra et diskotek i Aars, fordi han havde begået hærværk. Men i stedet for at forlade stedet, kom han op at slås med dørmændene.

Politiet blev tilkaldt, men manden havde ikke lyst til at følge med på politistationen.

- Han modsatte sig anholdelse ved at være rigtig voldsom, og så kaldte han kollegerne både det ene og det andet, fortæller Poul Badsberg.

Den 27-årige betegnes som meget beruset, og han fik en gummimadras at sove på i detentionen. Her vågner han op fredag til tømmermænd og til sigtelser for hærværk, at modsætte sig anholdelse og for fornærmende tiltale mod tjenestemand.