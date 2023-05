Nu har bestyrelsen fået nok: Stævner kommune

LØGSTØR:Bestyrelsen for Løgstør Fjernvarmeværk har fået nok. Den har mistet tålmodigheden med Vesthimmerlands Kommune.

Derfor bliver kommunen nu stævnet.

Løgstør Fjernvarme stævner nu kommunen. Stævning er det dokument, som en part indgiver til retten som begyndelsen på en retssag i den civile retspleje. Foto: Mogens Lynge

Det sker efter et langt forhandlingsforløb mellem fjernvarmeværket og Vesthimmerlands Kommune, hvor fjernvarmeværket kræver, at kommunen holder Løgstør Fjernvarme skadesløse i en sag, hvor kommunen tilbage i 2011 glemte at tinglyse tilslutningspligt til fjernvarme på en række husstande.

Løgstør Fjernvarmen fyrer blandt andet med halm. Martin Damgård

Stævningen kommer på baggrund af en opgørelsen over tab for fjernvarmeværket på ca. kr. 3.7 mio.

Opgørelsen er lavet i et samarbejde mellem fjernvarmen og kommunen.

Der er strid om fjernvarmen i Løgstør. Lars Pauli

- Derfor forventer vi ikke, at at selve størrelsen på tabsopgørelsen vil blive bestridt af kommunen, siger Torben Frederiksen, der er formand for bestyrelsen i fjernvarmeværket.

- Det er en enig bestyrelse, som nu stævner kommunen, fordi kommunen har erkendt fejlen - men ikke vil vedstå sig det økonomiske ansvar, siger han.

Beklageligt

- Det er meget beklageligt, at der ikke har været vilje fra kommunens side til at finde en løsning, begge parter kunne leve med, siger Torben Frederiksen.

- Et er jura, noget andet er det moralske i sagen. Vi har nøje overvejet procesrisici i bestyrelsen, og det er en enig bestyrelse, der er kommet til den konklusion, at vi ikke kan forsvare ikke at forfølge sagen, siger fjernvarmeformanden, som vurderer, at der formentligt gå op til to år, inden der ligger en afgørelse på stævningen.

Procedurefejl

Sagen går tilbage til 2011, hvor kommunen lavede en procedurefejl i forbindelse med tilslutningspligt til fjernvarme i Ranum, Raunstrup og Løgstør.

Fejlen bliver opdaget i 2015.

Løgstør Fjernevarmeværk. Foto: Torben Hansen

Vesthimmerlands Kommune glemte at tinglyse tinglysningspligt på de berørte ejendomme, hvilket betød, at Løgstør Fjernvarmeværk mistede betaling for fast afgift på 3,7 mio. kr.

I forbindelse med forhandlingerne mellem kommunen og fjernvarmeværket tilbød fjernvarmen tilbage for tre år siden, at kommunen kunne nøjes med at betale 2,5 mio. kr. og så kunne man lukke sagen.

Men det ville kommunen ikke.

Løgstør Fjernvarmeværk har mange forskellige varmekilder. En af dem er halm. Foto: Torben Hansen

Og efter yderligere tovtrækkeri og forgæves forhandlinger har fjernvarmens bestyrelse nu mistet tålmodigheden og besluttet sig for at stævne kommunen.

I den langvarige sag har fjernvarmeværket modregnet penge, som værket skulle have betalt i garantiprovision for kommunegaranterede lån.