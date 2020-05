Betjente måtte træde hårdt på bremsen: Spritbilist overholdt ikke sin vigepligt

HVALPSUND:: To betjente, der kørte i en patruljevogn ad Tingvej mod havnen i Hvalpsund måtte torsdag aften træde hårdt på bremsen for ikke at torpedere en bil, der kørte lige ud foran dem. Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Det drejede sig om en 51-årig mand, der ikke overholdt sin vigepligt i krydset ved Illerisøvej, og derfor fortsatte ligeud. I tilgift stoppede han ikke, selv om betjentene trak ind til siden og gjorde tegn til at ville snakke med ham - han fortsatte bare ad Hesselvej.

Derfor kørte betjentene efter den 51-årige, der blev stoppet. Et blæs i alkometeret førte til, at han udover vigepligtsforseelsen også blev sigtet for spiriturkørsel. Episoden fandt sted klokken 23.32 torsdag.