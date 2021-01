Betjente truet med kniv: Affyrede varselsskud

AARS:En 22-årig mand truede nytårsnat to betjente fra Nordjyllands Politi med en kniv, da betjentene ville afhøre ham i en sag om vold.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Forhistorien er, at en 32-årig kvinde ved 03-tiden anmeldte den 22-årige mand for at have begået vold mod kvinden på en adresse på Tofteparken i Aars.

Da patruljen fra Nordjyllands Politi ankom til stedet, havde den 32-årige kvinde forladt adressen.

- Men den 22-årige formodede gerningsmand til volden var fortsat på adressen. Da vore betjente retter henvendelse på stedet, åbner den 22-årige døren og trækker en kniv, som han truer betjentene med, forklarer Mads Hessellund.

- Den ene af betjentene føler sig derfor nødsaget til at affyre et enkelt varselsskud. Det lykkedes for patruljen at få den 22-årige til at smide kniven, og så blev han anholdt, forklarer vagtchefen.

Sagen er fortsat under efterforskning, og en jurist skal fredag eftermiddag tage stilling til, om den 22-årige skal fremstilles i grundlovsforhør senere fredag.

Ingen kom til skade ved episoden - hverken betjentene, der blev truet med kniven, eller den 22-årige gerningsmand.

Derfor skal sagen ifølge vagtchefen ikke efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed - DUP - men vil blive efterforsket af Nordjyllands Politi.