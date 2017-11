Bibliotekschef med i opløb om lederpris

VESTHIMMERLAND: Bibliotekschef Bo Jacobsen fik mandag en uventet telefonopringning. Medarbejderne på Vesthimmerlands Biblioteker har nemlig i alt hemmelighed indstillet deres chef til Den Nordjyske Ledelsespris, og juryen bag prisen kunne mandag afsløre, at de har udvalgt Bo til at være blandt de tre finalister.

- Jeg blev meget glad og overrasket, da jeg fik beskeden, fortæller en begejstret Bo Jacobsen, som uanset resultatet glæder sig over, at medarbejderne har indstillet ham til at modtage prisen.

Ledelsesmæssigt mod samt en tillidsfuld, nærværende og motiverende ledelsesstil er ifølge bibliotekets medarbejdere blot nogle af de egenskaber, som kendetegner bibliotekschefen.

Resultatet af dette er en høj medarbejdertrivsel og at Vesthimmerlands Biblioteker gennem de seneste år har opnået bemærkelsesværdige resultater.

Bo Jacobsen har haft øje for den enkelte medarbejders potentiale, og samtidig har han formået at se strategiske muligheder for biblioteket.

Dette har betydet, at Vesthimmerlands Biblioteker har udviklet sig fra at være en ubemærket biblioteksvirksomhed til at give genklang lokalt, nationalt og internationalt.

I bibliotekssammenhæng fremhæver man Vesthimmerlands Biblioteker som et af de bedste eksempler på "Walk the talk" - at have modet til at følge flotte ord med handling. På trods af en beskeden størrelse er Vesthimmerlands Biblioteker derfor blevet en hyppigt brugt inspirationskilde for andre biblioteker, og bibliotekets medarbejdere er efterspurgte foredragsholdere for både små og store biblioteker i hele landet.

Hjemme i Vesthimmerland har Bo Jacobsens gentænkning af bibliotekstilbuddet betydet flere besøgende, nye brugergrupper, nye tiltag og flere samarbejder med lokale aktører, som f.eks. foreninger, forvaltninger og erhvervsliv.

Medarbejderne fremhæver i indstillingen, at Bo Jacobsen gennem hele bibliotekets forandringsproces har haft fokus på hver enkelt medarbejder og at han har ladet dem høste æren for de flotte resultater.

Det er derfor en samlet medarbejderflok, der indstiller Bo til ledelsesprisen, fordi de ønsker, at han skal modtage anerkendelse for sine ledelsesmæssige præstationer og kvalifikationer.

Den Nordjyske Ledelsespris blev stiftet i 2008 og uddeles af UCN act2learn, Lederne Himmerland, Nordjyske Bank og Erhverv Norddanmark og gives til en leder, der gør en forskel for medarbejderne og virksomheden som helhed.

Hvorvidt Bo Jacobsen vinder Den Nordjyske Ledelsespris 2017 afsløres på Lederne Himmerlands konference på Comwell Hvide Hus i Aalborg 9. november.