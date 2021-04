Bil blev fanget mellem to træer

Nordjyllands Beredskab blev lørdag klokken 11.28 kaldt ud til et færdselsuheld på Alstrupvej i Alstrup, Vesthimmerland.

En bil undveg en traktor, hvorefter bilen kørte af vejen og endte mellem to træer. Føreren af bilen kunne ikke selv åbne dørene, så beredskabet måtte trække bilen fri af træerne.

- Hun kører af vejen og holder stille lige nøjagtig mellem to træer. Da hun forsøger at åbne døren, har hun ikke andet end 15-20 centimeter at gøre godt med, så hun kan ikke åbne døren og komme ud, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab René Nikolajsen.

Føreren af bilen, en 81-årig kvinde, er sendt afsted med en ambulance til tjek på skadestuen, da hun klagede over nogle smerter, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck.