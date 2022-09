Bil havnede på taget - bilist anholdt

AARS:Nordjyllands Politi har onsdag aften anholdt en bilist efter et trafikuheld i centrum af Aars.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard.

- Vi har ham mistænkt for spirituskørsel, så han er anholdt og bliver hevet ind for at få taget en blodprøve, fortæller vagtchefen.

Kl. 20.58 modtog politiet melding om, at der var sket et sammenstød i krydset ved Gl. Tingvej og Vestre Boulevard. I første omgang gik meldingerne på, at tre biler var involveret, men det viste sig kun at være to, hvoraf den ene havnede på taget.

- Der er tale om et vigepligtsuheld, men vi har endnu ikke det fulde overblik over uheldet, oplyser vagtchefen.

Parterne i de to biler var kommet ud af bilerne, da politi og ambulance nåede frem. I den ene bil var der blandt andet et mindre barn, men ifølge Poul Fastergaard tyder de første meldinger på, at der ikke er sket alvorlig personskade ved uheldet.

- Men jeg kan ikke afvise, at der er nogen, der skal en tur på sygehuset for at blive tjekket, siger vagtchefen.