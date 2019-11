Bil med fire personer kørte ind i lygtepæl

AARS:En lille bil med fire personer kørte natten til fredag galt i Aars.

Kort før kl. 00.30 mistede føreren kontrollen med bilen, som ramte en lygtepæl på Himmerlandsgade i Aars, oplyser Nordjyllands Politi.

Bilens fører, en 23-årig mand fra Løgstør-området, blev anholdt og taget med til blodprøve, da politiet mistænker ham for at have været påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer under kørslen, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Hverken bilens fører eller de tre passagerer i køretøjet kom noget alvorligt til, og de materielle skader var begrænsede, ifølge politiet.