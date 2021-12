Bil med små børn landede på taget efter ulykke: kvinde alvorligt kvæstet

GEDSTED:To små børn på henholdsvis et og fem år sad heldigvis godt fastspændt i deres autostole, da de og deres forældre - en 40-årig mand og en 35-årig kvinde - var impliceret i en alvorlig ulykke i krydset Østergade-Korsholmsvej i Gedsted søndag formiddag.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

- Vi fik anmeldelsen om ulykken klokken 10.11. To biler var stødt sammen i krydset, hvor der er dårlige oversigtsforhold og derfor fuldt stop for bilerne, når man skal ud fra Korsholmsvej. Den 40-årige mand, der førte bilen med sin kone og to børn som passagerer, overså skiltet med fuldt stop, fortæller vagtchefen.

Den 40-årige kørte i sydlig retning ad Korsholmsvej og ud i krydset ved Østergaade. Her stødte bilen ind i en bil ført af en 33-årig mand, der var komet kørende i vestlig retning ad Østergade med det resultat, at bilen med familien endte på taget.

Der blev sendt både politipatruljer, ambulancer og en lægehelikopter til ulykkesstedet - helikopteren kom dog ikke i aktion.

- Den 35-årige kvinde, der var sammen med de to små børn var passager i den 40-årige mands bil, blev alvorligt kvæstet, og alle fem implicerede i ulykken blev transporteret til Aalborg Universitetshospital - de fire med ikke livstruende skader. Og vi har netop fået besked om, at kvinden heldigvis er uden for livsfare, men fortsat indlagt på sygehuset, oplyser Mads Hessellund.

Han oplyser, at børnene på et og fem år slap heldigst fra ulykken.

- Heldigvis sad de godt fastspændt i deres autostole på bagsædet, lyder det fra vagtchefen.

En bilinspektør har været tilkaldt til ulykkesstedet, der har været afspærret i forbindelse med ulykken, og han skal nu forsøge at afklare omstændighederne ved ulykken, hvor det dog ligger fast, at den 40-årige altså overså fuldt stop skiltet på Korsholmsvej.