Bil tog trilletur - to personer kørt på hospitalet

SKARPSALLING: To personer slap heldigt fra et færdselsuheld tidligt søndag morgen syd for Skarp Salling vest for Løgstør.

- Et vidne anmeldte via 112 uheldet klokken 05.28. En bil var rullet rundt tre gange, før den landede på taget. Vidnet blev på stedet indtil en patrulje og en ambulance kunne nå frem til uheldsstedet, forklarer vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Der var to personer i bilen, som blev kørt på Aalborg Universitetshospital til et tjek for skader.

- Men de skulle være sluppet heldigt fra uheldet uden alvorlige skader, fortæller vagtchefen.

Han har ikke på nuværende tidspunkt yderligere detaljer - hverken om de to implicerede personer eller en mulig årsag til uheldet.