Biler stødte sammen på hovedvej 13

VESTHIMMERLAND: To personbiler bragede tidligt mandag morgen ind i hinanden i et vejkryds på hovedvej 13 - Viborgvej - syd for Aars.

Ulykken skete i vejkrydset Svoldrupvej-Viborgborgvej omkring kl. 05.19.

Nordjyllands Politi har p.t. kun få detaljer om ulykken, hvor en eller begge biler angiveligt kørte med høj fart.

Ifølge de foreløbige meldinger er alle personer kommet ud af bilerne.

Der er sendt ambulancer til stedet.

Politiet kender ikke årsagen til ulykken, men advarer generelt mod glatte veje i Nordjylland.

Der er faldet en hel del sne i Vendsyssel, men overalt i landsdelen kan der være glat på vejene, påpeger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.