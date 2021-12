Bilist overså kø: Tre biler involveret i trafikuheld

AGGERSUND:En 65-årig kvinde var lørdag formiddag årsag til et trafikuheld på Aggersundvej lige nord for Aggersund. Her overså hun en mindre kø af biler, der holdt og ventede på, at den forreste bil skulle svinge til venstre.

Det resulterede i, at kvinden kørte op bag i den bagerste bil i køen, der blev skubbet op i bilen foran. I alt tre biler var altså involveret i uheldet. Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

I den midterste bil, den der blev påkørt af den 65-årige kvinde, blev en 13-årig passager kørt til skadestuen i Thisted til kontrol, men umiddelbart var det kun mindre skader. I den tredje bil, den som den midterste blev skubbet op i, sørgede en passager for selv at komme på skadestuen til kontrol, men her skønnede man altså, at der ikke var behov for en ambulance.

Den 65-årige kvinde bliver sigtet for ikke at holdt tilstrækkelig afstand til den forankørende.

Lige, da uheldet var sket, gav det anledning til noget trafikbøvl på Aggersundvej, men de implicerede biler blev dog ret hurtigt skubbet og kørt ind til siden, så den øvrige trafik kunne komme forbi.