Bilist påkørte ulovlig knallert og endte i et hus

AARS:Torsdag eftermiddag skete der et færdselsuheld i Aars, der udviklede sig lidt ud over det sædvanlige - uden nogen dog for alvor kom til skade.

Det skete i krydset Himmerlandsgade/Søndergade, hvor en bilist endte med at køre ind i en knallert. Bilisten kørte ad Søndergade og havde ubetinget vigepligt i krydset, men overholdt den ikke ved i et venstresving, og endte altså med at køre ind i knallerten.

Der skete dog ikke noget med nogen, men knallerten var ikke "bare" en knallert, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi. Det var en konstruktivt ændret knallert - og der er grund til at tro, at konstruktionsændringen havde noget med dens topfart at gøre - hvor der udover føreren også befandt sig en passager; og det må der ikke være på en knallert.

Efter sammenstødet fortsatte bilisten lige over Himmerlandsgade, hvor turen endte i nummer 34 og kostede et nedløbsrør livet.

Politiet kørte til stedet og sigtede de implicerede for de forseelser, de nu engang skulle sigtes for. Knallerten blev taget med til undersøgelser af politiet. Intet tyder på, at der har været alkohol indlandet i uheldet, siger Karsten Højrup Kristensen.