Bilist stoppet på Aggersundbroen i kæmpe brandert

En 54-årig mand fra Brovst blev onsdag eftermiddag klokken 16.22 stoppet på Aggersundbroen af en politipatrulje, da der var mistanke om spritkørsel.

Den første blæseprøve på stedet viste en promille på 2,72, og et kvarter senere 2.68.

Det betød, at mandens bil blev beslaglagt på stedet - dog er det op til domstolen at afgøre, om det er permanent. Her indgår resultatet af den blodprøve, bilisten i forbindelse med sin anholdelse efterfølgende måtte donere efter mødet med politiet på Aggersundbroen.

Det viste sig i øvrigt, at bilisten i forvejen var frakendt førerretten til en bil.

Ifølge vicepolitikommissær hos Nordjylland Politi, Jørn Kresten Nielsen, oplever Nordjyllands Politi kun en håndfuld gange om året spritbilister med så høj en promille i blodet.