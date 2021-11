Biljagt endte med smadrede køretøjer

En vild biljagt kostede en uskyldig bilist en slem forskrækkelse og en smadret bil.

Dramaet fandt sted ved Farsø mandag formiddag, hvor en politipatrulje på Nibevej fik øje på et køretøj, som man gerne ville tjekke nærmere for fejl og mangler.

Det var bilisten ikke interesseret i. Vedkommende trådte på speederen og stak af. Politibilen fulgte efter, men i første omgang lykkedes det flugtbilisten at slippe ud af syne.

På Hvalpsundvej opdagede politifolkene en anden bil, som holdt i rabatten med store skader. Det viste sig, at bilen var blevet påkørt af flugtbilisten.

Betjentene sikrede sig, at den uskyldige bilist var uskadt, hvorefter de fortsatte jagten. Den sluttede i Søndergade i Farsø, hvor politiet fandt køretøjet efterladt med buler i højre front.

Kort efter blev en 33-årig mand, som er fra Farsø-området, anholdt i nærheden.

- Vi efterforsker fortsat sagen og efterlyser en anden person, som vi mener var med i bilen. Vi vil gerne høre fra eventuelle vidner, som har set noget i Søndergade i Farsø mandag formiddag, siger Anders Nielsen fra efterforskningsafdelingen ved Nordjyllands Politi i Hobro.

Den 33-årige mand er sigtet for at stikke af fra et færdselsuheld, og der kan komme flere sigtelser mod ham, oplyser Anders Nielsen.