Biogas: Tøvende ja til 500.000 ton gylle

AARS/HAVBRO:Udvid bare. Men først når I har helt styr på, hvad I lukker ud.

Den besked giver byrådet i Vesthimmerland til det biogasanlæg få kilometer væk, der har fået en mere ildelugtende start end ventet.

Anlægget ved landsbyen Havbro har kostet 250 millioner kroner at opføre. Men lige meget hvor topmoderne det er, så har det haft flere problemer med udledninger end omgivelserne kan leve med.

- Vi påpegede fra start, at det ville give lugtgener. Men vi fik at vide, at det ville der ikke blive noget af, Men efter at anlægget har været i gang i to år har de stadig ikke styr på det. Derfor skal vi sige nej til udvidelsen, indtil de kan vise, at de har helt styr på det, sagde en særdeles kritisk Liselotte Lynge (DF).

500.000 ton gylle

Byrådet skulle sige ja eller nej til at anlægget må planlægge en udvidelse, der næste fordobler den mængde rågylle, som anlægget omsætter i dag. 500.000 ton vil man få i de store gæringstanke om året, hvis udvidelsen gennemføres.

Men når dårlige lugte med mellemrum får naboer til at rynke næserne sammen, så er lysten til at give lov til den slags, behersket.

- Jeg kender beboere derude, der er psykisk belastede af det her. De kan ikke engang hænge vasketøj op, fortalte Liselotte Lynge opbragt forsamlingen.

Kun SF støttede dog op bag hende. Byrådets øvrige 23 medlemmer gik med til at sende planlægningen i høring, så biogassen var klar til at vokse i omfang, når der er styr på udledningerne.

Eksplosion skabte revne

- Få nu styr på det. For jeres egen, beboernes og byrådets skyld, lød salutten således fra formanden for teknik. og miljøudvalget, Anders Kær (S).

Ingen nævnte det direkte. Men den kreds af landmænd, der ejer anlægget, vil gerne vil have afgasset mere af deres gylle. Noget der i øvrigt tæller rigtigt godt med i både miljø- og klimaregnskab. Derfor vil de rigtigt gerne have lov til at udvide anlægget så snart som muligt.

Det var derfir ekstra uheldigt for dem, at en eksplosion fik et stort plasticdække til at revne midt i september, så en stor mængde gæs vældede ud over området. Og at den nødafbrænding, man forsøgte sig med få dage efter for at få gassen væk, ikke var helt vellykket.

Det var et af disse meget store presenninger, der revnede og sendte en stor mængde gas ud i området. Bemærk de to mennesker nederst til venstre for midten for at forstå størrelsen.

Seks måneder

- Vi må sige nej og dermed lægge mere pres på anlægget for at få tingene i orden. Vi kan ikke have, at de øver sig i det på beboernes bekostning, fastholdt Liselotte Lynge.

Men politikernes almindelige holdning var, at der blev arbejdet seriøst på tingene på på anlægget, og at man derfor godt kunne fjerne en sten på den videre vej mod den store udvidelse. Derfor sendes ønsket om udvidelse nu i de lovformelige otte ugers høring.

Og hvornår er det så, at anlægget har kørt længe nok på betryggende vis? Det stod ikke angivet i dagsorden eller bilag.

- Det vi talte om, var en seks måneders periode. Men nu ser vi, røbede Henrik Dalgaard (K), medlem af teknik- og miljøudvalget.