Birgit bankede ikke på rådhusets dør - hun sendte i stedet en sms: Henning er stadig i klemme

AARS:71-årige Henning Jørgensen fra Aars samt tre andre familier risikerer fortsat at blive tvunget til at fraflytte deres nye lejligheder på Jyllandsgade 20 i Aars.

Fristen for at indsende nødvendig dokumentation på byggeriet udløb mandag - og papirerne ligger stadig ikke hos Vesthimmerlands Kommune.

- Vedr. Jyllandsgade 20 har kommunen desværre ikke modtaget den nødvendige dokumentation endnu, hvorfor påbuddet om fraflytning af hensyn til beboernes sikkerhed er gældende. Vi forventer at beboerne efterkommer påbuddet, om end det er en meget uheldig situation, som bygherre har bragt dem i.

Sådan lyder et skriftligt citat fra afdelingsleder Torben Frandsen på Vesthimmerlands Kommune, som Nordjyske fik pr. sms via Vesthimmerlands Kommunes PR-afdeling mandag. Afdelingslederen sad hele dagen til temamøde med politikerne i teknisk udvalg og havde derfor ikke tid til at svare uddybende på, hvad kommunen nu vil gøre i forbindelse med, at bygherre Birgit Olesen har overskredet fristen på at indsende dokumentation på lejlighederne.

Det er såkaldte statik-dokumenter, der skal bevise, at lejlighederne overholder en række byggekrav.

En række af boligerne er taget i brug. Foto: Martin Damgård

Banke, banke på

Op til weekenden sagde bygherre Birgit Olesen til Nordjyske, at hun mandag ville banke på døren på rådhuset for at bede embedsmændene om lige have lidt ekstra tålmodighed, fordi papirerne er lige på trapperne.

Kommunen har skrevet til lejerne i byggeriet, at hvis der ikke mandag 20. juni ligger den nødvendige dokumentation, så kan det ende med, at sagen bliver overdraget til politiet.

I stedet for at banke på døren valgte Birgit Olesen kl. 9 at sende en sms til afdelingsleder Torben Frandsen på kommunen, hvor hun skrev, at papirerne fra hendes egen ingeniør åbenbart skal godkendes af endnu et ingeniørfirma i Lyngby, hvilket vil tage et par ekstra dage.

- Jeg håber ikke, I sender politi på adressen i dag ...

- Om ønsket deltager jeg gerne i et møde hos jer, skrev Birgit Olesen, der lige over middag fik svar fra Torben Frandsen, selv om han sad i temamødet med politikerne.

Her konstaterede afdelingslederen pr. sms, at der først kan meddeles ibrugtagning af lejlighederne, når kommunen har modtaget dokumentation på byggeriet fra anerkendt statiker, hvorfor påbuddet til beboerne er gældende.

Til det svarede Birgit Olesen også pr. sms: Tak - det ved jeg. Men jeg går ud fra, at I undlader at sende politi. Vi kan jo ikke gøre mere nu. mvh Birgit.

Der står sagen ...

Boligerne ligger på en tidligere børnehavegrund midt i Aars. Foto: Martin Damgård

Henning i klemme

Kommunen har via e-boks skrevet direkte ud til beboerne, at de skal flytte ud - og truer med politiet, fordi de endelige godkendelser på byggeriet mangler.

71-årige Henning Jørgensen er en af de lejere, der er i klemme. Han og tre andre familier er helt uforskyldt havnet midt i balladen. De ved ikke, om de skal smides ud.

Birgit Olesen har tidligere sagt til Nordjyske, at papirerne er blevet forsinket på grund af en tvist mellem hende og entreprenøren omkring færdiggørelse af byggeriet.

Birgit Olesen har holdt penge tilbage til entreprenøren - og entreprenøren har til gengæld holdt papirer tilbage, som ingeniøren skal bruge for at kunne sende statikberegningerne til kommunen.

Efter Birgit Olesen i fredags sendte en del af det skyldige beløb til entreprenøren, sendte entreprenøren så til gengæld papirerne til ingeniøren - papirer, som nu er sendt videre til endnu et ingeniørfirma, før de kan sendes til kommunen.

Birgit Olesen siger til Nordjyske, at det er hendes forventning, at de nødvendige papirer ligger på rådhuset fra ingeniøren i løbet af ganske få dage.