Børnebørn på ”kostskole”: Bedsteforældre har rollen som lærer og pedel

Selvom Løgstør på overfladen kan virke tom og øde i disse uger, sker der ting og sager i de små hjem.

På Hvedemarken har bedsteforældrene Marianna Lund og Aage Grynderup etableret hjemmeskole for deres tre børnebørn.

Isabella, som går i 5. klasse og bor i Løgstør sammen med mor og far, møder hver morgen ind til skolegang, mens Leah, 5. klasse og Jonas, 2. klasse, som til daglig bor i Thisted sammen med mor og far, ankommer søndag aften og vel nærmest går på kostskole i Løgstør indtil fredag eftermiddag, når skoledagen slutter.

Mormor/farmor er læreren, og morfar/farfar er ansat som pedel og gårdvagt.

Der er travlhed fra kl. 8 morgen til kl. 14.30.

De tre børnebørn arbejder forskelligt, da Leah og Jonas skal følge deres skoleskemaer, mens Isabella følger en ugeplan, som er sendt fra skolen.

Alle tre er online hele skoledagen, hvor de kan få hjælp af deres lærere, mens farmor/mormor hele tiden arbejder med og giver gode råd, hjælp og motivation.

Mens børnene knokler i skolen, sørger ”pedellen” for forfriskninger til 10- og 12-pausen.

Børnebørnene er selv begyndt at skrive lister til pedellen med ønsker til madindkøb.

Der bliver også tid til lidt frisk luft i pauserne, hvor gårdvagten træder til.

- Der er ingen tvivl om, at børnene savner deres kammerater og lærere, og Thisted-børnene savner selvfølgelig også deres forældre i hverdagen.

- Det hjælper dog, at børnene kan Face Time med mor og far, og at de kan se deres kammerater og lærere på ”Meet” på nettet, hvor de også kan tale sammen.

- Vi sørger selvfølgelig for trygge og hyggelige rammer omkring børnene, fortæller Marianna Lund og Aage Grynderup, - og vi spiller rigtig mange spil i ”fritiden”, ligesom eftermiddagskaffen kl. 15 er et fast ritual med varm kakao med det vigtige flødeskum og hjemmebag, som Leah har bagt og medbragt.

- Vi ved, forældrene er taknemmelige for hjemmeskolen hos os, så de med ro i sindet kan passe deres arbejde. Og for os er det en stor glæde at kunne hjælpe i denne mærkværdige tid, bemærker Marianna Lund og Aage Grynderup.