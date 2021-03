Boligmægler i 30 år: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Tre-fire grunde. Så mange regnede ejendomsmægler Johnny Svendsen med at have solgt efter en måneds tid. Men der er solgt ti på tre uger, Og flere er ved at blive indgået.

- Jeg har været ejendomsmægler i godt 30 år, og jeg har aldrig oplevet en interesse for boliger, som vi ser nu. Ikke engang op til finanskrisen, fortæller medindehaveren af EDC Danebo i Aars.

Ret vildt

De omtalte grunde er den private fjerde etape af Tvebjerg-udstykningen, og det bringer de privat solgte matrikler i det sydøstligste hjørne af Aars op på 56. 18 grunde er der i alt, og skrives der endeligt under på de tre aftaler, der var i støbeskeen ved redaktionens slutning, er der under en tredjedel tilbage, når næste uge er gået.

- Det er ret vildt. Normalt regner vi med at kunne sælge en grund om måneden. Og fire af grundene gik endda ud i budrunder hvor prisen blev højere end vi havde sat, fortæller Johnny Svendsen.

Solgt før modning

Hos Vesthimmerlands Kommune - der er i gang med sin tredje udstykning på Galgehøj i det vestligste Aars - bekræfter udviklingskonsulent Jesper Hansen tendensen:

- Der er udvikling i salg af byggegrunde i hele kommunen. Men det går bestemt hurtigst i Aars, gør han op.

Årets første måneder har været brugt til at byggemodne det nye område på Galgehøj, og her i marts er der grønt lys til at bygge for de nye parcelejere. Og dem er der allerede mange af, da en lang række af grundene allerede blev solgt sidste år.

57 grunde er udstykket i de to første etaper. Heraf er der skrevet skøde på 32. Hertil kommer 15 grunde i etape 3, der ikke er udstykket endnu.

- Vi er begyndt at se os om efter nye arealer til fremtidige udstykninger, men det skal gennem det politiske system før vi går ud med det, forklarer Jesper Hansen.

De små "solgt"- skilte står tæt i den ellers helt nye udstykning i det sydøstlige Aars.

Billigt og dyrt

Hvor private udstykninger oftest har været noget dyrere end kommunale, er priserne nu tæt på at være de samme.

Kommer man fra større byer som Aalborg eller Randers er priserne bestemt ikke skræmmende. Er adressen derimod en mindre landsby eller Vesthimmerlands andre hovedbyer, er det dog et spring opad. Små 800.000 kroner er den billigste af de private udstykninger ved Tvebjerg sat til, inklusive tilslutningsudgifter.

I Aalestrup kan man til sammenligning få 800 kommunale kvadratmeter til 200.000 kroner, mens 1000 kvadratmeter i Løgstør nær fjorden kan fås for under 300.000 kroner.

Corona skubber på

Johnny Svendsen tror at Danmarks corona-nedlukning er en del af årsagen til salgsboomet.

- Mange tjener det samme, men har ikke meget de har kunnet bruge pengene til. Og når man ikke kan rejse til udlandet ser man måske på sin boligsituation i stedet, vurderer han.

Også markedet for almindelige hussalg er tordnet frem. Hos EDC ligger salget 95 procent over niveauet fra sidste marts, viser den interne statistik.