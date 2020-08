Borgerne kræver åbenhed om vindmølleplaner - men borgmesteren vil lukke døren

Planerne om af afholde et temamøde kom frem i forbindelse med, at et flertal i byrådet sidste vinter valgte at sætte en stopper for vindmølleplanerne i Malle, hvor det var et privat vindmøllelaug, der gerne ville have haft lov at opføre fire 150 meter høje vindmøller. Derfor besluttede borgmester Per Bach Laursen (V), at der skulle afholdes et temamøder, før der evt. kan sættes flere møller op i kommunen. Byrådets temamøde om den grønne omstilling afholdes torsdag 3. september. Billedet her fra en fest som indbyggerne i Malle holdt lige efter byrådets afgørelse. Midt i billedet er det Søren Torp, som stod i spidsen for beboerne kamp.Arkivfoto: Martin Damgård