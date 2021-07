Borgmester: - Vi har vundet en halv sejr over Kenneth Haastrup - og kampen fortsætter

AGGERSUND:Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune, Venstremanden Per Bach Laursen, glæder sig over, at det er lykkedes for kommunen at få den omstridte brugtvognshandler i Aggersund, Kenneth Haastrup, dømt i byretten.

- Ja, det er en sejr, og det glæder jeg mig over, men omvendt er jeg ikke så naiv at tro, det stopper her, siger Per Bach Laursen.

Både Henriette Haastrup og Kenneth Haastrup er blevet dømt til at betale 30.000 kroner i bøde for at have overtrådt både Planloven og Byggeloven med deres skrotbilsvirksomhed, som de har drevet fra forskellige adresser i Aggersund. Det afgjorde Retten i Aalborg fredag.

Udover bøderne på 30.000 kroner til dem hver, så er de også blevet dømt til at betale månedlige tvangsbøder, indtil forholdene på ejendommene er blev gjort lovlige og de har efterkommet de påbud, som Vesthimmerlands Kommune har givet dem. Det drejer sig for Henriette Haastrups vedkommende om en tvangsbøde på 10.000 kroner om måneden, for Kenneth Haastrups vedkommende på 8000 kroner om måneden.

Med dommen giver Retten i Aalborg Vesthimmerlands Kommune medhold i, at de påbud efter Planloven, som kommunen har givet ægteparret, var helt i orden. Fordi den virksomhed som blev drevet fra de forskellige adresser, var en af sådan ændret anvendelse af ejendommen, at det ville kræve en tilladelse fra kommunen - en tilladelse, der aldrig er blevet ansøgt om.

Borgmesteren hæfter sig ved, at det har været en lang og hård kamp bare at komme hertil.

- Det er glædeligt, at byretten har valgt at følge anklagerens påstand langt hen ad vejen. Efter sagen var i byretten, sad vi tilbage med det indtryk, at de vil anke sagen til Landsretten, hvis sagen gik dem imod, så at sagen bliver anket er ikke den store overraskelse, siger Per Bach Laursen, der lægger stor vægt på det principielle i dommen.

- Det er vigtigt af hensyn til indbyggerne i Aggersund, men også af hensyn til de medarbejdere på rådhuset, som arbejder med sagen. Det har været hårdt arbejde - og vi har blandt andet medarbejdere, som er blevet bidt af Kenneth Haastrups hund ved et tilsyn, fortæller Per Bach Laursen.

Med hensyn til Kenneth Haastrups påstand om, at kommunen er løbet fra et købstilbud, så har Per Bach Laursen kun et skuldertræk til overs.

Så sent som i marts havde kommunen en aktion mod en af Haastrups ejendomme, der blev ryddet for 32 biler og skrot.

- Kenneth Haastrup er simpelthen fremme med noget som ikke passer, siger borgmesteren, som omvendt ikke lægger skjul på, at der i byrådet er nogle politiske diskussioner om, hvor mange skatteborger-kroner man skal bruge på at købe Kenneth Haastrups ejendomme.

- Det er vi ikke helt enige om i byrådet.

- Jeg har haft nogle gode møder med Kenneth Haastrup, og kommunen har givet bud på hans ejendomme. Det tilbud har han nok fortrudt, at han ikke tog imod. Jeg er ikke længere så sikker på, at opkøb af hans ejendomme er den rette vej frem, siger Per Bach Laursen, som til gengæld kan glæde sig over, at en hård linje, hvor kommunen via aktioner fjerner skrotbiler og affaldstræ har en vis effekt.

- Desværre er det ikke en sag, vi fra kommunens side kan løse med et snuptag. Hvor gerne vi end vil, for så havde vi gjort det. Det er en lang sej kamp, hvor det er afgørende, at vi som kommune overholder spillereglerne. Kenneth Haastrup og hans hustru er jo også borgere i Vesthimmerland, siger Per Bach Laursen.