Brand i autocamper - gasflasker eksploderede

ØSTRUP:Et par, der netop havde pakket deres autocamper og var klar til at drage på ferie, måtte fredag formiddag opgive alt om at komme på ferie - i hvert fald i autocamperen.

Der udbrød nemlig brand i autocamperen, der stod tæt på en villa på Svoldrupvej i Østrup nær Aars.

Alarmen til Nordjyllands Beredskab lød klokken 08.59, og brandfolkene nærmede sig brandstedet med en vis forsigtighed, da der var gasflasker i autocamperen.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi, så eksploderede et par af gasflaskerne også og gav yderligere næring til branden.

- Branden var ved at brede sig til huset, som autocamperen stod meget tæt på. Ilden havde fået en smule fat i udhænget, men beredskabet fik hurtigt slukket det ned, så der er styr på det, og der resterer nu kun efterslukning, forklarer vagtchefen.

Indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab, oplyser, at det uheldige par havde pakket autocamperen med tøj og udstyr til ferien, og at de netop var klar til at drage afsted, da der altså opstod ild i autocamperen.

- Familien havde netop pakket autocamperen med en trailer efterspændt for at køre på ferie. Men både camper og trailer er fuldstændig udbrændt. Der er intet tilbage, forklarer indsatslederen.

Der skete lidt skader på nogle vinduesrammer i huset, og et par af vinduerne knustes også på grund af varmen fra branden. Og så smeltede flere havestole og skraldespande, der stod nær den brændende autocamper.

Beredskabet havde syv mand, en sprøjte og en tankvogn i aktion. Brandfolkene kunne melde færdigt arbejde ved 10.15-tiden fredag.

Ingen kom til skade ved branden. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke noget om brandårsagen.