Brand i fyrrum: En person kørt på sygehuset

Nordjyllands Beredskab fik torsdag aften kl. 18.29 en melding om en brand på en gård på Kornumvej i Skarp Salling.

Da de ankom til stedet, kunne de konstatere at det var en mindre brand i et fyrrum, hvor der blev opbevaret nogle gamle plastsække fra træpiller.

- Selve bygningen har ikke taget skade, siger indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Det var beboerne på gården, der selv opdagede branden, og én person er blevet kørt en tur på sygehuset til tjek for røgforgiftning, oplyser Caspar Weisberg.

Knap en time efter at meldingen indløb, havde brandvæsnet godt styr på situationen, og var ved at få has på de sidste gløder.

- Det blev heldigvis ikke til mere. Det er blevet opdaget i god tid, lyder det fra indsatslederen.