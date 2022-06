Øjenbrynene røg: Udskiftning af gasflaske gik galt for ældre mand

HALS:En ældre mand på 82 år fik svedet øjenbrynene og lettere brandskader i ansigt, på hænder og arme, da der lørdag ved godt 16-tiden opstod brand i mandens gril.

Den ældre herre var ved at skifte gasflakse på sin gasgril, da der på en eller anden måde gik ild i grillen. Fra grillen, der stod under et halvtag forbundet med sommerhuset, var der ved at gå ild i tagkonstruktionen på selve sommerhuset.

- Men det lykkedes os at få slukket ilden, før den for alvor fik fat i selve sommerhuset. Det gik ud over lidt af halvtaget, ligesom der var kosmetiske skader på nogle mursten og lidt træværk på selve sommerhuset, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

Han og brandfolkene og et slukningstog fra stationen i Hals brugte knap en times tid på opgaven, som herefter kunne overgives til skadesservice.

Sommerhusets 82-årige ejer blev først behandlet af paramedicineren, der er stationeret i Hals, men blev efterfølgende kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek for sine brandskader.

- Han var heldigvis ved nogenlunde godt mod, lyder meldingen fra indsatslederen.