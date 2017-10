Brand i landbrugsmaskine og halmballer

ALSTRUP: Onsdag morgen ved ni-tiden gik der ild i en landbrugsmaskine på en mark ved Alstrupvej 48, Alstrup.

Det oplyser indsatsleder Palle Olesen, Nordjyllands Politi.

Ifølge indsatslederen var en landbrugsmaskine ved at sprede halm ud over gulerødder på en mark, da ilden opstod i maskinen. Ilden bredte sig til et par halmballer på marken.

Indsatsleder Palle Olesen forklarer, at slukningen er foregået stille og roligt, og at hverken mennesker eller dyr har været i fare i forbindelse med branden.

En ambulance blev dog tilkaldt til stedet for at en medarbejder, der havde forsøgt at hive nogle halmballer ud fra den brændende landbrugsmaskine, kunne blive undersøgt for røgforgiftning.

Nordjyllands beredskab modtog meddelelsen om brand klokken 9.09.