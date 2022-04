Brand i silo med træspåner

LØGSTØR:Kort før klokken fem mandag morgen blev Nordjyllands Beredskab kaldt til brand på Danmarksvej i Løgstør.

Her var der gået ild i træspåner i en silo ved en fabrik. Ifølge vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi var der ikke fare for, at ilden skulle sprede sig til bygninger på adressen. Men brandfolkene havde stadig en stor opgave foran sig.

Indsatsleder Bent Pedersen fortalte ved otte-tiden, at de var godt i gang med at tømme siloen for træspåner og savsmuld.

- Det er en vinduesfabrik, som bruger rester fra produktionen til at fyre med og altså varme produktionshallerne op. Det opbevares i en silo, som så betjener fyret. Der var dog ikke risiko for, at ilden skulle slå tilbage i bygningerne, fortalte indsatslederen.

En såkaldt mammutsuger fra et lokalt kloakservicefirma blev tilkaldt for at suge spåner og savsmuld ud af siloen og køre det lidt væk. Her blev det tjekket for gløder, som fik et skud vand. Beredskabsstyrelsen hjalp blandt andet til med denne opgave, og indsatslederen forventede, at arbejdet ville vare resten af formiddagen.

- Med savsmuld er der altid en eksplosionsfare, så vi skal være forsigtige og tager det stille og roligt, forsikrede indsatslederen.

Der var anslået 25 kubikmeter spåner og savsmuld i siloen.