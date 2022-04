Brand i silo med træspåner

LØGSTØR:Kort før klokken fem mandag morgen blev Nordjyllands Beredskab kaldt til brand på Danmarksvej i Løgstør.

Her var der gået ild i træspåner i en silo. Ifølge vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi er der ikke fare for, at ilden spreder sig til bygninger på adressen. Men brandfolkene har stadig en stor opgave foran sig.

Træspånerne skal nemlig ud af siloen for at blive slukket. Der er tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen, og så er et kloakservicefirma også tilkaldt for at hjælpe med at suge spåner ud af siloen.