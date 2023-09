Brand i stald med 100 grise: 10 dyr er blevet aflivet

Onsdag aften kort før kl. 18 udbrød der brand i en svinestald på en ejendom på Hedevej ved Gatten i Vesthimmerland.

- Der var omkring 100 grise i 30-kilo størrelsen. Dem er vi ved at redde ud nu, vi har styr på branden, så nu er det et spørgsmål om at få alle grisene ud, siger indsatsleder Klaus Bojesen fra Nordjyllands Beredskab ved 19.30-tiden.

Vagtchef Morten Axelsen fra Nordjyllands Politi oplyser, at 10 af grisene er blevet aflivet af dyrlægen på stedet, der blev tilkaldt til branden, på grund af skader fra varmen og røgudviklingen under branden.

Resten af grisene blev reddet ud uden skader, men der vil blive slagtet i morgen på et slagteri, idet besætningen er en SPF-besætning, og når de har været ude af stalden, så er den kæde, der skal holde dem sygdomsfri, brudt, og derfor mister de deres status som SPF-besætning og kan ikke sendes andre steder hen.

Årsagen til branden er ikke fastlagt, så den røg- og brandskadede stald skal undersøges af politiets teknikere for at finde ud af, hvad der har startet den.

Der har været indkaldt mandskab fra flere stationer for at hjælpe med at få grisene ud af stalden.