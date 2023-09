Brand i stald: Grise reddet ud

Onsdag aften kort før kl. 18 udbrød der brand i en svinestald på en ejendom på Hedevej ved Gatten i Vesthimmerland.

- Der var omkring 100 grise i 30-kilo størrelsen. Dem er vi ved at redde ud nu, vi har styr på branden, så nu er det et spørgsmål om at få alle grisene ud, siger indsatsleder Klaus Bojesen fra Nordjyllands Beredskab ved 19.30-tiden.

Indsatslederen fortæller at der ikke er nogen grise, der er gået til i branden, men nogen af dem har fået skader af den kraftige varme fra flammerne. Der er en dyrlæge på stedet, der tilser grisene og deres eventuelle skader og afgør deres videre skæbne.

Klaus Bojesen vurderer, at indsatsen vil vare yderligere nogle timer, og der er ikke fare for, at den spreder sig til resten af ejendommens bygninger.

Der har været indkaldt mandskab fra flere stationer for at hjælpe med at få grisene ud af stalden.