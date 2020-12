Brand i stor garage - ild gennem taget

GATTEN:En stor garagebygning på en ejendom ved Gatten Møllevej nær Gatten blev fredag aften ramt af brand.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret ved 21-tiden. Ilden var opstået i et lille fyrrum i bygningen, og flammerne havde bredt sig gennem taget.

Det lykkedes brandfolkene at begrænse branden til fyrrummet og en mindre del af taget, og sent fredag aften lød meldingen, at ilden nu var under kontrol, og at brandfolkene var i gang med efterslukningen.

Garagebygningen er omkring 100 kvadratmeter stor, men kun en lille del af bygningen blev brandskadet. Der er dog en del røg- og sodskader i resten af bygningen, oplyser indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden menes at være opstået ved et pillefyr i fyrrummet.