Brand i stort værksted - 80 bildæk i flammer

LØGSTØR: Op mod 15 brandfolk fra Nordjyllands Beredskab kæmper tirsdag eftermiddag fortsat med at slukke en brand i en stor værkstedsbygning på Viborgvej lige syd for Løgstør.

Ilden blev opdaget ved 11-tiden, og brandslukningen viste sig at være noget besværlig. Ilden var tilsyneladende opstået i eller ved en højtryksspuler, som havde været brugt kort forinden. Ilden i værkstedsbygningen bredte sig til loftsetagen, hvor der var opmagasineret omkring 80 bildæk. Og da ilden fik fat i de dæk, blussede branden op.

- Taget er styrtet sammen, fortæller indsatsleder Jes Caspar fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolk fra Løgstør og Fjerritslev deltager i slukningsarbejdet, som ventes at vare til godt ud på eftermiddagen. En lift fra beredskabet i Aars er tilkaldt, da brandfolkene er nødt til at bekæmpe ilden udefra.

Selv om værkstedsbygningen ligger tæt på et hus, er lykkedes det brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig videre.