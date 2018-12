Stuehus totalt udbrændt

AALESTRUP: Klokken 4.48 lørdag opstod der ildebrand i et stuehus på Hannerupvej i Korsø, sydøst for Aalestrup.

Indsatsleder Allan Frisk, Nordjyllands Beredskab/Falck, fortæller, at huset var overtændt, da brandfolkene nåede frem.

– Alt stod i flammer, konstaterer Allan Frisk.

Brandfolkenes indsats blev derfor koncentreret om en ældre ladebygning, der var bygget sammen med stuehuset, og hvor der var opholdsrum.

– Vi nåede at få reddet tilbygningerne, men der er selvfølgelig en del røgskade, fortæller Allan Frisk.

Slukningsarbejdet varede omkring fem timer, da brandfolkene ikke kunne komme ind i stuehuset. Der var nemlig fare for, at gavlene skulle styrte sammen.

– Stuehuset er totalt udbrændt. Der er kun væggene tilbage, konstaterer indsatslederen, som lørdag formiddag havde sat en brandvagt på for at sikre, at ilden ikke skulle blusse op igen.

I første omgang forlød det, at husets beboere havde været hjemme men var blevet vækket af larmen fra ildebranden og således selv var kommet ud af huset. Allan Frisk kan dog fortælle, at der ikke var nogen hjemme, da branden opstod, da beboerne var i sommerhus. Ejeren kom senere frem til stedet.

Brandårsagen kendes endnu ikke men skal undersøges nærmere. Det sker formentlig mandag, oplyser Nordjyllands Politi.