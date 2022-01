Brand i tilbygning - gravid modtog alarm, mens hun var i huset

HORNUM:En gravid kvinde sad helt uvidende i den ældre villa på Grønnegade i Hornum nord for Aars, da hendes alarmselskab pludselig sendte en alarm til hendes mobiltelefon om, at strømmen i huset var gået.

Det fik kvinden på benene, og kort efter kunne hun konstatere, at der var udbrudt brand i en tilbygning, der både fungerer som garage og bryggers.

Station Års er kørt til bygningsbrand på Grønnegade i Hornum, 9600 Aars.

Meldingen går på kraftig røg ud under tag.

Vi er ikke fremme endnu. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) January 13, 2022

Kl. 13.27 blev Nordjyllands Beredskab alarmeret via 112, og kort efter var brandfolk fra stationen i Aars fremme i Hornum, hvor de kunne konstatere, at det stadig brændte i tilbygningen, som var låst, hvorfor brandfolkene måtte smadre nogle staldvinduer i tilbygningen for at komme ind og slukke flammerne og stoppe den kraftige røgudvikling.

- Der stod et møbel i den tilbygning, hvor noget er antændt. Hvad ved vi ikke, forklarer indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab og understreger, at årsagen til branden ikke er fundet.

Han oplyser, at den gravide kvinde fik både sig selv og de to hunde ud af huset, før brandfolkene ankom. Hun er efterfølgende blevet tilset af redningsmandskab i en ambulance på stedet.

- Der er heldigvis kun skader på garagen. Møblementet, der står op af væggen, er helt udbrændt, og en elinstallation på væggen har taget og grundigt skade. Men huset er intakt og har kun fået lidt røg. Dog er det lige nu uden strøm, så det skal vi lige have genetableret, siger Caspar Weisberg.