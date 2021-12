Brand i villa - beboer sprang ud fra første sal

En 36-årig mand sprang ud af vinduet fra første sal, da der opstod brand i en villa i Ranum mandag aften. Det oplyser vagthavende ved politiet i Himmerland.

Der kom melding til brandvæsnet klokken 20.46 om branden, som var opstået i en villa på Holmegårdsvej i Ranum.

To rum er udbrændt og taget har taget skade. Politiets teknikere skal tirsdag formiddag lave undersøgelser på stedet for at finde årsagen til branden.