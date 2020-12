Brand lagde det indre af garage i ruiner

FARSØ:En voldsom brand lagde mandag aften det indre af en garage på Vester Hornumvej nær Farsø i ruiner.

Det fortæller indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Branden opstod af ukendte årsager i garagen, og den har på et tidspunkt været så voldsom, at røg og ild har kunnet ses et stykke væk.

Anmeldelsen om branden kom klokken 19.31.

- Branden har været ret voldsom inde i garagen, der er helt ødelagt af ild og røgskader. Men da vi ankom til stedet, var branden faktisk ved at gå ud af sig selv. Beboerne i huset ved garagen havde heldigvis været så snarrådige, at de ikke havde åbnet døre eller vinduer ind til garagen, så ilden fik ingen ilt at leve af, forklarer Allan Frisk.

Han, en holdleder og fem brandfolk kunne derfor nærmest nøjes med efterslukning og en sikring af, at der ikke var ildlommer i det indre af garagen, hvorefter de med tankvogn og sprøjte efter en times arbejde kunne returnere til stationen i Farsø.

Brandårsagen er ukendt.