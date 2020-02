Brand på busterminal: Toilet ødelagt

AARS:Det var næppe en brand som følge af gasser, men måske snarere et uheld, da der tirsdag aften udbrød brand på et toilet på Aars Busterminal i Himmerlandsgade.

Alarmen til Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerlands Kommune kom klokken 19.25.

- Alarmen kom som brand på et toilet. Men det viste sig, at der var gået ild i en skraldespand inde på et toilet, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- Hvad der helt præcist er sket ved vi ikke, men der er opstået brand i skraldespanden, og der er en del brandskader på toilettet. Om det er en der har smidt en smøg eller hvad, men det lyder jo underligt, at der går ild i en skraldespand, mener vagtchefen.

Politiet vil nu foretage en undersøgelse af brandstedet for om muligt at fastlå, om der er tale om et uheld, eller det er med vilje, der er sat ild til skraldespanden.

Men som minimum skal toilettet efter undersøgelsen gøres rent og formentlig have en omgang maling, formoder vagtchefen.