Brand på gård - fedekreaturer reddet ud

GEDSTED:Branden er der styr på. Nu handler det om at få indfanget 13 fedekreaturer på en gård på Holmmarkvej ved Gedsted i Vesthimmerland.

Her har brandfolk fra stationerne i Aalestrup, Farsø og Aars mandag morgen været i ilden for at slukke en brand, som opstod i en hal af stål. Her gik der 13 fedekreaturer, og branden havde fået godt fat i noget halm i bygningen.

Det oplyser indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.

En kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted skal bistå med at få det brændende halm ud af bygningen, Foto: Jan Pedersen

Han har rekvireret en kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.

- Vi skal have halmen ud, for at slukke det inde i en lade er næsten ikke til. Så det skal vi have ud, så det enten kan brænde ud eller slukkes, siger indsatslederen.

Beredskabet blev tilkaldt kort efter kl. 7, og det blev nødvendigt at tilkalde forstærkning fra stationerne i Farsø og Aars for at forhindre flammerne i at få fat i en garage i tilknytning til stålstalden.

Der er ikke meget tilbage af den brændende stålhal på ejendommen i Gedsted. Foto: Jan Pedersen

Rettelse det er Farsø og Års + kran fra Beredskabsstyrelsen, der er tilkaldt som ekstra styrker. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) February 8, 2021

Det lykkedes, og ifølge René Nikolajsen er det også lykkedes at redde alle 13 fedekreaturer sikkert ud af den brændende bygning.

- Nu er de fritgående. De går et eller andet sted ude på markerne, men vi er ved at have styr på dem, konstaterer han.